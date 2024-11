Calciomercato.it - Via a gennaio, Juve e Milan avvisate: c’è un grande ostacolo

Leggi tutto su Calciomercato.it

Una riserva di lusso in uscita a: c’è unnon indifferente perntus Mancano due mesi all’inizio della sessione invernale di calciomercato, ma occhio ai possibili movimenti dei grandi club europei. Leon Goretzka in uscita dal Bayern Monaco (LaPresse) – Calciomercato.itC’è ancora da attendere circa due mesi per l’inizio della sessione invernale di calciomercato, ma i grandi club italiani ed europei stanno già lavorando sotto traccia in vista della finestra invernale di trasferimenti. Tra movimenti in entrata e in uscita, non mancheranno le sorprese. Soprattutto per quei giocatori ai margini dei piani delle rispettive società, vuoi per motivi tecnici ma in alcuni casi anche – e soprattutto – di natura economica. È il caso, ad esempio, di Leon Goretzka.