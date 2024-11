Lettera43.it - Ucraina, Medvedev: «Se Trump volesse fermare la guerra potrebbe diventare il nuovo Kennedy»

Leggi tutto su Lettera43.it

Secondo Dmitri, vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, le elezioni americane «non cambieranno nulla per la Russia» poiché «le posizioni dei candidati riflettono pienamente il consenso bipartisan sulla necessità di sconfiggere il nostro Paese». L’ha scritto sul suo canale Telegram sostenendo che, sevincesse e provasse davvero alainilJFK, con riferimento all’ex presidente Usa John Fitzgerald. «Unsbiadito, che pronuncia banalità come “offrirò un accordo” e “ho un ottimo rapporto con”, sarà costretto a rispettare tutte le regole del sistema. Non puòla. Né in un giorno, né in tre giorni, né in tre mesi. E, se ci provasse davvero,ilJFK», ha scritto