Anteprima24.it - Terzo mandato, Tommasetti: “Schlein e Pd sono ostaggio di De Luca”

Leggi tutto su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“La segretariae il suo partito in Campaniadi De”. Duro affondo di Aurelio, consigliere regionale della Campania della Lega, alla luce del voto in Commissione sulla nuova legge elettorale che spalanca le porte alper Vincenzo De. “Alla fine il governatore ha vinto – evidenzia– A perdere è la segretaria del Partito democratico che, dopo aver annunciato veti a destra e a manca, ha dovuto piegarsi al diktat di Dee dei suoi fedelissimi, a cominciare dai consiglieri regionali che non rispettano le indicazioni del partito votando venti anni dopo, nel 2024, il recepimento di una legge nazionale del 2004. Una figuraccia ma anche uno spettacolo pietoso per gli elettori campani, in primis quelli di centrosinistra”.