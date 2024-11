Gaeta.it - Sorpresa in Iowa: Kamala Harris supera Donald Trump in un sondaggio inatteso

Facebook WhatsApp Twitter Il recentecommissionato dal Des Moines Register, condotto dall’agenzia Selzer, ha rivelato una situazione inusuale per l’, tradizionalmente considerato un bastione repubblicano., attuale vicepresidente degli Stati Uniti, si trova al 47% nei consensi,ndo di tre punti, ex presidente, fermo al 44%. Questo risultato ha colto diesperti e analisti politici, che prima di questa rilevazione non avrebbero scommesso su un simile esito, suggerendo che le dinamiche potrebbero essere in evoluzione. Un cambio di rotta inFino a oggi, l’era visto come uno Stato sicuro per il Partito Repubblicano, storicamente schierato a favore dei candidati di destra. Tuttavia, ildi Selzer ha sfidato questa narrativa, mostrando segnali di cambio nelle preferenze elettorali.