Ilveggente.it - Serie B, i pronostici sulle partite di domenica 3 novembre

B, il match clou è quello tra Cremonese e Pisa: in caso di passo falso degli uomini di Inzaghi il Sassuolo potrebbe operare il sorpasso in vetta. Non ha dato particolari indicazioni il turno infrasettimanale diB, in cui tutte le– eccetto quella tra Reggiana e Cosenza, terminata con la vittoria dei calabresi – sono finite in pareggio. La capolista Pisa non è andata al di là di uno 0-0 con il Catanzaro: secondo pari consecutivo (e secondo risultato ad occhiali) per i nerazzurri, che adesso iniziano a sentire la pressione del Sassuolo, a soli 2 punti dagli uomini di Pippo Inzaghi, in questo fine settimana impegnati in una trasferta complicata come quella di Cremona.