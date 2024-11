Schlein stoppa De Luca sul terzo mandato | Il Pd non lo sosterrà

Leggi tutto su Open.online

Ospite nel salotto di Fabio Fazio a Che tempo che fa, la segretaria dem Ellyblocca (in modo netto) il progetto di Vincenzo Dedi unin Campania. «Il Pd ha una posizione chiarissima: siamo contrari al– spiega -. Per noi vale la legge nazionale che prevede il limite a 2 mandati. Possono votare tutte le leggi regionali che vogliono ma il Pd nonpresidenti uscenti per un». Di più. Una terza corsa sarebbe stata sostenuta «con piacere» anche per Decaro in Puglia e Bonaccini in Emilia-Romagna. «Ma le regole valgono per tutti e se qualcuno non è abituato perché prima funzionava diversamente, adesso è bene che si abitui al cambiamento perché io sono stata eletta esattamente per fare questo». Sul candidato alla guida della Campania, per la successione a De«si dovrà discutere con il partito della Campania.