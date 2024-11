Laprimapagina.it - Rende. Il luminare della cardiologia Ciro Indolfi sceglie l’Università della Calabria

, cardiologo di fama internazionale e PresidenteFederazione Italiana di, è entrato in servizio come professore straordinario al, chiamato a guidare un ambizioso progetto di ricerca che si avvarrà delle più recenti tecnologie dell’intelligenza artificiale per la diagnosi e la prognosi delle malattie cardiovascolari. Concluso il suo incarico ordinario al“Magna Graecia” di Catanzaro,ha scelto il settore pubblico, preferendolo alle opportunità private, e ha partecipato alla Call del(Unical). L’ateneo lo ha assunto come professore straordinario, trattenendolo in servizio grazie a una nuova normativa che consente ai docenti universitari impegnati in attività assistenziali in medicina e chirurgia di proseguire la propria carriera.