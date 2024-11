Universalmovies.it - Rassegna film e serie tv coreane | K-Days 2024

In un mercato italiano sempre più attento al cinema e alleTV, aumentano le iniziative tese a far conoscere i nuovi prodotti che stanno arrivando sul nostro mercato. Parasite e Train to Busan sono stati iche hanno fatto d’apripista per il cinema sud coreano nel nostro paese e che hanno dato modo alle piattaforme di streaming di iniziare a promuovere sia i K-Drama chepiù mature quali La creatura di Gyeongseong e Non siamo più vivi. Con un target di pubblico sempre più variegato, ed un numero di prodotti sempre più eterogeneo ed interessante, si vanno a configurare, come detto in precedenza, alcune iniziative di avvicinamento alla cultura sud coreana anche attraverso la presentazione in sala ditv che approderanno al cinema solo nella prossima stagione.