Pace ambiente e lavoro siano le priorità

‘Soldi alla terra e non alla guerra’, questo lo slogan che accompagnerà una staffetta organizzata in tutte le città dell’Emilia Romagna. E’ quanto annunciato ieri da Federico Serra, candidato alla presidenza dell’Emilia Romagna per la lista "Emilia-Romagna per la, l’e il", promossa da Rifondazione, Potere al Popolo e Partito Comunista Italiano. Serra, 33 anni, lavoratore delle cooperative sociali e delegato sindacale per l’Usb insieme ai candidati e candidate del collegio di Modena ha indetto una conferenza stampa ieri, davanti alla Prefettura. Una conferenza promossa in occasione dell’avvicinarsi della Festa delle Forze Armate "Perchè il tema della guerra è centrale anche in questa Regione" ha detto Serra.