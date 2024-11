Biccy.it - Orietta Berti, retroscena choc su una sua copertina di Tv Sorrisi e Canzoni

nel corso della propria carriera ha ottenuto moltissime copertine di Tv, ma dietro una di queste c’è un succosoda busta goldche sarebbe stata perfetta per uno speciale di Live Non è la d’Urso: il bambino spacciato per suo figlio Omar non era in realtà lui. “Omar è arrivato all’improvviso dopo una tournée in Australia” – ha esorditoa Verissimo da Silvia Toffanin – “Ladi Tvcon la foto insieme a Omar e il titolo ‘ecco il mio Omar’ non era vera. Quello non era Omar. Lui appena nato è dovuto andare all’ospedale di Parma perché era nato col cordone ombelicale intorno al collo ed era diventato tutto viola. Io però dovevo fare le foto perché il fotografo erano otto giorni che aspettava e allora c’era un bambino nella stanza accanto e così me l’hanno dato, me lo hanno prestato“.