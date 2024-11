Unlimitednews.it - Nba, ancora successi per Cavaliers e Thunder

Leggi tutto su Unlimitednews.it

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Clevelande Oklahoma Cityvinconoe mantengono l’imbattibilità e il primato rispettivamente a Est e a Ovest dopo le gare della notte nella Nba. Isi impongono per 114 a 113 contro i Milwaukee Bucks, incappati così nella quinta sconfitta consecutiva. Una gara che come dice il risultato stesso si decide sulla sirena garzie a Donovan Mitchell, autore di 30 punti, compreso quello del sorpasso. Ai Bucks non bastano i 41 punti di Lillard e i 34 di Giannis Antetokounmpo. Per Oklahoma City, invece, successo in casa dei Los Angeles Clippers per 105 a 92. Shai Gilgeous-Alexeander firma 25 punti e 9 assist, mentre per i padroni di casa il migliore è Norman Powell con 24 punti. Secondo successo in 24 ore per i Boston Celtics sul parquet dei Charlotte Hornets questa volta con il puntegio di 113 a 103.