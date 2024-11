Tarantinitime.it - Montemesola, torna la banda dell’Audi scura: forzata la porta di un appartamento

Leggi tutto su Tarantinitime.it

Tarantini Time QuotidianoDopo i diversi furti in abitazione messi a segno in estate,la tanto temuta. Nel pomeriggio di domenica 3 novembre, intorno alle 17.30 il gruppo criminale ha tentato di introdursi in unin via Vittorio Veneto, riuscendo ad aprire ladi ingresso con degli arnesi da scasso. I fatti, come detto, si sono verificati nel pomeriggio, appena calato il buio. I malviventi hanno prima citofonato, ma i proprietari di casa che in quel momento erano lì, non avrebbero fatto in tempo ad aprire. Ciò hato i ladri a pensare che non fossero in casa e quindi hanno forzato il portone, aprendolo. Il proprietario che nel frattempo si è accorto dell’intrusione, è andato incontro all’ingresso e quindi i banditi si sono dileguati a bordo di un’Audi grigio scuro con vetri oti.