Ilgiorno.it - Mantova, ragazzo di 16 anni trovato morto nel fiume Oglio

Leggi tutto su Ilgiorno.it

Marcaria () – I corpo di un sedicenne di nazionalità indiana e residente a Viadana, nelno, è stato riieri sera – sabato 2 novembre - nelle acque dela Torre d', nel Comune di Marcaria. I familiari avevano denunciato la sua scomparsa ieri sera alle 18.30 non vedendolo rincasare. Subito sono partite le ricerche da parte dei carabinieri. A recuperare il corpo sono stati poi i vigili del fuoco. Questa mattina verrà effettuata l'autopsia per stabilire le cause del decesso. Al momento i carabinieri escludono l'ipotesi dell'omicidio e si concentrano su quella del gesto volontario e dell'incidente.