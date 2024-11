Ilgiorno.it - Lite sui consumi dei led, vince il Comune

Alla fine a spuntarla è stato ildi Gambolò, che potrà incassare 240mila euro dal gestore del servizio elettrico per errori nel calcolo dei. Lo ha stabilito l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti (Arera), che ha messo fine a un lungo contenzioso aperto quando l’Amministrazione del centro lomellino aveva introdotto i led per l’illuminazione pubblica. "Sono contenziosi spesso complessi – commenta il sindaco Antonio Costantino (nella foto) rispondendo anche alla minoranza che nutriva dubbi sull’opportunità di sostenere spese giudiziarie rilevanti – avviati per tutelare i cittadini. Pensando di tutelare al meglio gli interessi della popolazione, non abbiamo esitato ad andare sino in fondo alla questione e così è arrivato il rimborso".