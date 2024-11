Ligue 1 2024 2025 il Marsiglia vince a Nantes | decidono Maupay e Greenwood

Leggi tutto su Sportface.it

Dopo il netto ko contro il PSG della scorsa settimana, ilriprende il suo positivo cammino di questo avvio di stagione in1. La squadra guidata da Roberto De Zerbiin trasferta su un campo storicamente ostico come quello delper 2-1. Apre le marcature l’ex Everton Nealal 24? ma quindici minuti dopo arriva il pari dei padroni di casa firmato da Kadewere. Nella ripresa a regalare i 3 punti alci pensa il solito, che al minuto 61 riesce a mettere a segno il settimo gol del suo campionato.che raggiunge il Monaco a quota 20 al secondo posto in classifica, mentre ilnon riesce are per la settima partita di fila. La vittoria manca infatti dal 31 agosto., ilSportFace.