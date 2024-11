Ilgiorno.it - La cerimonia al Famedio: "Il commissario Calabresi accusato ingiustamente". La vedova: grazie Milano

". L’avverbio non passa inascoltato nel discorso della presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi durante ladi iscrizione di 13 nuovi grandi milanesi neldel Cimitero Monumentale. Sì, perché quella parola è riferita alla storia delLuigi, da ieri nel Pantheon: "Il suo assassinio è il terribile e drammatico epilogo di una campagna ostile che gli attribuivaresponsabilità nella morte dell’incolpevole anarchico Pinelli".fu assassinato il 17 maggio 1972 in via Cherubini, vicino casa, da terroristi di Lotta Continua, dopo una campagna stampa, e non solo, che, a causa della morte dell’anarchico Giuseppe Pinelli nella Questura di, puntò il dito contro. Ma le indagini dimostrarono che ilnon era neanche nella stanza da cui Pinelli precipitò dal balcone.