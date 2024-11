Inter-news.it - Inter-Venezia, un dubbio in regia per Inzaghi! Probabile formazione

sarà il match valido per l’undicesima giornata di Serie A per le due compagini: di seguito ladi Simone. LA SFIDA –è in programma stasera 3 novembre alle ore 20:45. Lanerazzurra si presenta alla sfida dopo il successo per 3-0 contro l’Empoli allo Stadio Castellani. I meneghini intendono mantenersi a contatto con il Napoli di Antonio Conte, ora distante 4 lunghezze, in attesa dello scontro diretto di domenica prossima. Per farlo, sarà necessaria una gara di attenzione e applicazione difensiva, abbinando le qualità offensive mostrate con costanza nelle ultime gare con una solidità della retroguardia fin qui emersa a corrente alternata.