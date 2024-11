Lanazione.it - Il sogno di Samuele, sarà sacerdote. È la prima ordinazione dal 2017

Leggi tutto su Lanazione.it

La Spezia, 3 novembre 2024 – Sabato prossimoBragazzi diventerà. Il vescovo Luigi Ernesto Palletti ordinerà il giovane sarzanese, 26 anni, nella cattedrale di Cristo Re.è attualmente diacono e allievo del seminario diocesano. Si tratta di un evento importante: è lasacerdotale in diocesi dal. L’inizio della celebrazione è previsto alle 10.30. Bragazzi ha frequentato gli studi superiori al liceo scientifico delle scienze applicate “Capellini- Sauro” e dopo il conseguimento del diploma di maturità nel 2007 all’età di diciannove anni è entrato in seminario a Sarzana, per poi proseguire gli studi teologici nel seminario arcivescovile di Genova.