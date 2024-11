Ilgiorno.it - I carabinieri e la deposizione della corona

Leggi tutto su Ilgiorno.it

Un momento di cordoglio, unadi fiori, le note del “Silenzio“. A Monza, nella mattinata del 2 novembre, presso la sede del Comando provinciale dell’Arma dei, ha avuto luogo l’usuale cerimonia di commemorazione dei militari caduti in guerra e di quelli deceduti nel dopoguerra nell’adempimento del proprio dovere. Una storia di sacrificio che ancora oggi vale la pena ricordare e che i vertici dell’Arma non hanno certo pernsato di accantonare. La cerimonia ha avuto come suo cardine ladi unad’alloro ai piedi dell’apposita lapide presente all’ingresso del Comando, seguita da un momento di raccoglimento alla presenza di tutti gli ufficialisede, del Coordinatore provinciale dell’Associazione Nazionale deidi Monza eBrianza, Vito Potenza, e di familiari dei militari deceduti residenti nella Provincia.