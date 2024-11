Oasport.it - Frederic Vasseur analizza il GP di Interlagos: “Abbiamo fatto delle scelte e la pista non ci ha dato ragione”

Una Ferrari in difficoltà nel week end del GP di San Paolo (Brasile), ventunesimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. La pioggiaultime due giornate, che ha causato il posticipoqualifiche dal sabato a oggi, ha reso questo fine-settimana ancor più movimentato di quello che avrebbe dovuto essere, per la presenza della Sprint Race. Da questo punto di vista, la Rossa non è mai riuscita a trovare la corretta finestra d’utilizzogomme e le difficoltà si sono acuite in condizioni da bagnato. Per questo, il quinto posto di Charles Leclerc e l’incidente di Carlos Sainz, senza conseguenze sul pilota spagnolo, pongono l’accento su quello che non è anin casa della scuderia di Maranello.