Oasport.it - F1, incidente per Sainz: la Ferrari rischia di avere una macchina in meno nel GP del Brasile

Brutte notizie per ladurante le qualifiche del Gran Premio del, una delle più pazze possibili a causa della pioggia che si sta abbattendo sul circuito di Interlagos. Tra coloro che hanno pagato le conseguenze della pista molto viscida c’è anche Carlos. Il pilota dellaè finito a muro a 5’51” dalla fine della seconda sessione di qualifica, causando una bandiera rossa. Nella ‘esse’ che comprende curva 1 e curva 2, l’iberico ha perso il controllo nell’approcciarsi verso destra, forse a causa delle gomme non ancora in temperatura. Qualunque sia la motivazione,finisce a muro con il lato destro della monoposto, distruggendo l’alettone posteriore. RED FLAGinto the barriers “Oh my gosh, sorry guys” #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/saUn8zJLIj — Formula 1 (@F1) November 3, 2024 E non è sicuramente una buona notizia percome per latutta.