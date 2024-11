Gaeta.it - Emergenza in Spagna: il bilancio delle vittime sale a 213 dopo le inondazioni nel sud-est

Facebook WhatsApp Twitter Le violentissime piogge che hanno colpito il sud-est dellahanno lasciato un’impronta drammatica sul territorio, causando la morte di almeno 213 persone. I servizi dilocali aggiorneranno ulteriormente il, mentre il governo avvia un imponente intervento di soccorso e recupero. La situazione attuale richiede un’attenzione continuativa alle comunità colpite e ai soggetti dispersi, mentre le operazioni di soccorso si intensificano.e dispersioni Secondo i più recenti rapporti, 210sono registrate nella regione di Valencia, con altre due in Castiglia-La Mancia e una in Andalusia. Le autorità hanno lanciato l’allerta per possibili ulteriori, poiché il lavoro di recupero continua nei luoghi fortemente colpiti dalle alluvioni.