Detenuto suicida il vescovo di Caserta | Nessuna speranza di libertà

Tempo di lettura: 3 minuti“Ho appreso con dolore che nella giornata di Tutti i Santi unno recluso nel carcere di Santa Maria Capua Vetere ha deciso di porre fine alla sua vita terrena. Ancora una volta un nostro fratello non ha trovatodia cui aggrapparsi se non la morte”. Così ildie Capua Pietro Lagnese ha commentato il suicidio di unnel carcereno. “Ci raccogliamo in preghiera per lui, per la sua famiglia, la moglie, i figli e tutte le persone che gli hanno voluto bene. Non possiamo e non dobbiamo ‘abituarci’ a queste notizie: in un Paese civile, nessuno dietro le sbarre deve sentirsi condannato a morte ma deve trovare nel tempo della pena motivi diper il futuro, come recita l’articolo 27 della nostra Costituzione.