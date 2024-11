Calciomercato.it - Conte ridimensiona il Napoli: “Non mi vergogno a dirlo”

Leggi tutto su Calciomercato.it

E’ stata una sconfitta pesante quella rimediata questo pomeriggio dalin casa contro l’Atalanta Per la prima volta in questa stagione davanti ai tifosi del Maradona, ildi Antonioha subito una dura sconfitta contro l’Atalanta. Una vittoria netta per 0-3 quella ottenuta dai ragazzi di Gian Piero Gasperini che proseguono una marcia inarrestabile in campionato. Con questo successo, dunque, la formazione bergamasca si porta a soli tre punti di svantaggio in classifica rispetto agli azzurri. Antonionel post partita di-Atalanta su Dazn – Calciomercato.itUna partita che hato in un certo senso il, ma che non ha del tutto insoddisfatto il suo allenatore.