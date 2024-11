Anteprima24.it - Coinvolto in incidente stradale, muore in ospedale

Tempo di lettura: < 1 minutoÈ deceduto all’Ruggi d’Aragona di Salerno Mario Di Bello, il 67ennenell’avvenuto venerdì scorso in via Kennedy (LEGGI QUI), ad Aquara, in provincia di Salerno. L’uomo, originario di Felitto, era giunto ad Aquara per far visita ad alcuni parenti quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo e si è schiantato contro una ringhiera posizionata lateralmente alla sede. Il 67enne era stato trasportato d’urgenza in eliambulanza a Salerno, ma le gravi ferite riportate ne hanno causato il decesso. Al suo fianco, la moglie è rimasta illesa. Sul posto erano intervenuti i sanitari e le forze dell’ordine. L'articoloininproviene da Anteprima24.it.