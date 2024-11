Sport.quotidiano.net - Ciclismo, il retroscena di Lefevere: "La Red Bull-Bora-Hansgrohe voleva Evenepoel"

Roma, 3 novembre 2024 - Fino a qualche settimana fa tutti negavano l'esistenza di questa trattativa, e invece a quanto pare tra Remcoe la Redc'è stato qualcosa di più di un semplice ammiccamento: parola di Patrick, capo della Soudal Quick-Step. "Denk proprio non mi piace" Come al solito, al dirigente belga non fa difetto la sincerità : anche a costo di peccare di diplomazia, con Ralph Denk, direttore generale della squadra tedesca, a farne le spese ai microfoni di Het Nieuwsblad. "C'è sempre di mezzo il mio 'caro amico', che già in passato si era comportato così. Lo ha rifatto: è andato daoffrendogli un contratto importante con bonus pazzeschi, che in teoria è qualcosa che non si potrebbe fare con corridori di altre formazioni.