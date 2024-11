Oasport.it - Calcio a 5, in 4 in testa dopo tre giornate di Serie A

La terza giornata dellaA 2024-2025 dia 5 è andata ufficialmente in archivio. Fra gol, emozioni e ribaltoni, ecco come sono andate le cose nelle arene d’Italia. Il primo segmento di partite ha visto tutte vittorie interne: quella della Roma per 4-1 sul Benevento, il 3-1 della L84 sullo Sporting Sala Consilina, il largo 6-2 del Napoli sul Pesaro e il perentorio 3-0 della Sandro Abate sulla Fortitudo Pomezia. Con esiti diversi invece la seconda tranche di incontri: il 7-3 dell’Active Network sul Cosenza ha aperto le danze di sfide che hanno poi fatto registrare il 5-5 tra Manfredonia e Came Treviso, il pesantissimo 1-3 del Genzano sul campo del Petrarca e infine lo 0-1 della Feldi Eboli nella tana dei campioni d’Italia del Catania. La classifica quindi,tre round di stagione regolare, vede ina punteggio pieno (9 punti) Roma, Feldi Eboli, Genzano e Torino.