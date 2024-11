Spazionapoli.it - Buongiorno in conferenza: “Non dobbiamo mollare la presa, la squadra è viva e unita!”

Le parole di Alessandroinstampa: il difensore del Napoli ha analizzato la sconfitta del Maradona contro l’Atalanta. Alessandroha parlato instampa dopo la sconfitta contro l’Atalanta: “Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, hanno giocatori fortissimi che ti possono far male. Devi sapere che ci sono anche altre squadre, potevamo fare meglio la fase difensiva. Ma c’è anche un avversario etenere conto di quello”, ha spiegato il difensore del Napoliha parlato di quelle che sono state le difficoltà patite dallaazzurra e di come queste abbiamo potuto sorprendere i meno gli azzurri in campo: “I loro movimenti e il loro smarcarsi senza palla. C’è stata anche un po’ di sfortuna, se pareggiamo subito con McTominay diventa una partita diversa.