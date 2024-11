Tg24.sky.it - Bologna, vestite da Br per Halloween. La condanna del Siulp

La vicenda delle ragazze trada br a rievocare il sequestro Moro aperfa discutere, non solo sui social, e indigna. Ilesprime "la propria più fermaper l'azione messa in scena da tre ragazze, nella notte del 31 ottobre 2024, nel cuore della zona universitaria di. La scelta di rappresentare il rapimento dell'onorevole Aldo Moro, utilizzando simboli e bandiere delle Brigate Rosse, costituisce un gesto non solo offensivo ma anche pericoloso, che riapre ferite profonde nel nostro Paese e nella stessa città di, che ha pagato un prezzo altissimo nella sua lotta contro il terrorismo".