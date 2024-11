Ilrestodelcarlino.it - Bici elettriche, tra spericolati e buonsenso

Bologna, 3 novembre 2024 – Vorrei far notare che tanteclettepercorrono a velocità sostenuta, 25 chilometri, le piste ciclabili cittadine. Succede anche moltissime volte in presenza di bambini alle prime esperienze sullee di conseguenza creano situazioni di pericolo. Penso che ci sarebbe bisogno naturalmente di grande. In mancanza di quest'ultima condizione si devono trovare soluzioni di legge per evitare il peggio. Silvano Stefanelli Risponde Beppe Boni Leo comunemente definite a pedalata assistita stanno cambiando il concetto di mobilità urbana e sono sempre più diffuse. Le si vede in gran numero nelle città ma anche d'estate in collina e in montagna dove agevolano percorsi in salita altrimenti difficilmente affrontabili per molte persone. E in prospettiva questo mezzo è destinato ad aumentare nella circolazione urbana.