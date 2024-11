Anteprima24.it - Avellino-Taranto, le probabili formazioni

Tempo di lettura: 2 minutiDopo il successo arrivato con il Trapani, l’torna al Partenio-Lombardi per affrontare il. Gara valida per la tredicesima giornata del Girone C di Serie C. Una prova di maturità per la formazione guidata da Raffaele Biancolino. Quest’ultimo che dovrà fare i conti con le assenze di Frascatore, Palmiero e D’Ausilio per infortunio mentre mancherà anche Llano, dopo la squalifica coniata dal Giudice Sportivo dopo l’espulsione arrivata al “Provinciale” mercoledì sera. Torna nella lista dei convocati anche Vano che ha archiviato il fastidio al flessore della gamba destra. Nessun problema per Iannarilli che ha smaltito la febbre, tornerà titolare tra i pali. A sinistra la fascia sinistra – visto l’indisponibilità di Frascatore – spazio a Liotti.