Lapresse.it - Alluvione Spagna, ultima tappa della MotoGp a Barcellona e non a Valencia

Leggi tutto su Lapresse.it

IN AGGIORNAMENTO – Situazione ancora gravissima in, dove una terribileha devastato soprattutto la zona di. Oltre 200 i morti, un bilancio che continua ad aggravarsi. Nuovi soldati aLa Guardia Civil ha annunciato che rafforzerà, come ha annunciato sabato il Presidente del Governo, la sua presenza nella zona colpita dai danni per il maltempo, per raggiungere quasi 5.200 soldati durante la giornata, con agenti provenienti da tutta la. Lo riferisce El Pais.gara diL’Gran premio del mondiale 2024 didovrebbe tenersi a adopo la cancellazionediper la gravissima. “Pensiamo che il circuito disia la migliore opzione.