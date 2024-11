Sport.quotidiano.net - Allo zini. La Cremonese riceve la capolista Pisa: "Giornata storica»

Una sfida di altissimolivello che davvero potrebbe dare una svolta al campionato della: oggi(ore 15) arriva ilallenato da Pippo Inzaghi, test cruciale per le ambizioni dei grigiorossi contro la formazione toscana lanciatissima al vertice della classifica dopo le prime undici giornate. Ma la cura di Eugenio Corini fin qui è servita se è vero che laarriva all’appuntamento con due vittorie nelle ultime uscite (contro Juve Stabia e Salernitana) e un pareggio in trasferta contro il Modena. "Per lasarà unaimportante dal punto di vista storico, una dimostrazione della forza della società ma anche della grande passione del pubblico- la carica del mister -. Losarà uno spettacolo tra terreno stupendo e tanto pubblico: abbiamo voglia di fare bene e andare a vincere la gara.