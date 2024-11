Linkiesta.it - A riveder le stelle

Leggi tutto su Linkiesta.it

Ogni anno, a novembre, si scatena la caccia alle. Perché, nonostante le polemiche, quello che la guida rossa dice cambia il modo di vedere la ristorazione. Avere o non avere una citazione in guida, un riconoscimento, una menzione è un premio significativo per un ristorante e per lo chef. Ma conquistare la stella, non perderla, o addirittura entrare nell’empireo delle due o tre cambia in maniera sostanziale la vita stessa. Cambia il luogo dove il ristorante è posizionato, grazie a un indotto significativo di persone che vanno lì apposta per mangiare, e consumano, dormono, si muovono, arricchendo il territorio e dandogli una nuova visibilità.