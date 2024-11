Oasport.it - WTA Finals 2024 oggi (2 novembre): orari, ordine di gioco, tv, streaming

(Oasport.it - sabato 2 novembre 2024) Comincia la prima edizione delle WTAin quel di Riad (Arabia Saudita). Le otto migliori giocatrici dell’anno si sfideranno in terra saudita dal 2 al 9. Sarà subito una prima giornata con protagonista Jasmine Paolini in singolare. La giocatrice toscana arriva a quest’ultimo appuntamento dell’anno forte del numero 4 del mondo e di due finali raggiunte a livello Slam al Roland Garros e a Wimbledon. Dall’altra parte della rete ci sarà Elena Rybakina che torna in campo per la prima volta in campo dopo lo US Open. La kazaka ha messoal suo team scegliendo Goran Ivanisevic che la seguirà a partire dalla prossima stagione e non sarà presente in Arabia. L’altro match, quello di apertura, vedrà affrontarsi Sabalenka e Zheng nel replay della finale dell’Australian Open.