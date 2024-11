Anteprima24.it - VIDEO/ ‘Striscia la Notizia’, l’inviato Luca Abete a Nocera Inferiore

Leggi tutto su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoInfortuni sul lavoro, una strage senza sosta. “Non possiamo accettare lo stillicidio continuo delle morti provocate da incurie”: tutti gli italiani sono d’accordo con Mattarella, dice, tranne coloro che rilasciano certificati per la sicurezza con modalità probabilmente discutibili.del tg satirico è andato a, nel Salernitano, dove c’è chi organizza corsi per abilitare ai ruoli di sicurezza sul cantiere. Non sono mancate (purtoppo) le sorprese. QUI IL SERVIZIO COMPLETO https://www.striscialanotizia.mediaset.it//i-corsi-farlocchi-nonostante-lo-stillicidio-delle-morti-in-cantiere716008/ L'articololaproviene da Anteprima24.it.