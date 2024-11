Usa a Iran | non attaccate Israele

Leggi tutto su Servizitelevideo.rai.it

22.08 L'amministrazione Biden ha avvisato l'che se lancia un nuovo attacco contro, Washington non potrà più contenere la risposta di Tel Aviv. E' quanto rivela Axios citando una fonte Usa ed un ex funzionario israeliano. "Abbiamo detto agliiani: non potremo trattenere, non potremo garantire che il prossimo attacco sia calibrato e mirato come il precedente" di venerdì e sabato scorsi. Il capo supremoiano, Khamenei, ha detto che Usa ericeveranno una "risposta devastante".