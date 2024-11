Nerdpool.it - Sylvester Stallone abbandona il reboot di uno dei suoi film classici

non tornerà per ildi uno deicult movies: Cliffhanger. Secondo Variety, ilè attualmente in produzione in Austria, manon sarà più il protagonista. Al suo posto, ildiretto da Jaume Collet-Serra vedrà Lily James nel ruolo di protagonista e Pierce Brosnan come co-protagonista insieme a Nell Tiger Free, Franz Rogowski, Shubham Saraf, Assaad Bouab, Suzy Bemba e Bruno Gourey. “Girare sulle Dolomiti con telecamere di grande formato era indispensabile per mostrare la portata e le dimensioni della storia che stiamo raccontando”, ha dichiarato Collet-Serra. “Porteremo al pubblico un’esperienza teatrale davvero emozionante e viscerale. Lily, in particolare, si è impegnata al massimo per questo ruolo, facendo un vero e proprio allenamento e imparando ad arrampicarsi.