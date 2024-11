Gamberorosso.it - Serendipity, il cocktail di Julian Biondi per la stagione delle mele

Tra ottobre, mese di passaggio, e il “triste” novembre, ora lesono indubbiamente protagoniste. Ancora l’autunno non si sprigiona in tutta la sua varietà, ma siamo nel periodo perfetto per le. Inoltre, dato che di grandi occasioni festaiole e conviviali non se ne vedranno fino a dicembre, questorappresenta anche una buona scusa (se mai ce ne fosse bisogno!) anche per stappare una bottiglia di Champagne.è un drink nato a metà degli anni ‘90 inventato da Colin Field, storico barman dell’American Bar del Ritz di Parigi. Questomette insieme il succo di mela limpida con la freschezza della menta, il tocco deciso del Calvados (per non dimenticare che levanno anche bevute, non solo mangiate) e, naturalmente, lo Champagne. Il risultato? Un drink poco conosciuto e pericolosamente assuefacente.