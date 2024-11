Gaeta.it - Sembrerà di entrare dentro un film: impossibile perdersi questo borgo dall’atmosfera magica

Facebook WhatsApp Twitter Questa regione italiana offre molto di più oltre alla bellezza conosciuta, un territorio ricco di piccoli borghi e incantevoli cittadine. Queste conservano tradizioni antiche e un’atmosfera che sembra sospesa nel tempo. Tra questi, c’è unche si distingue per la sua magia: Treia. Treia si trova nel cuore delle colline maceratesi, un paesaggio da cartolina che offre uno scenario pittoresco e rilassante. Definito dalla rivista americana Travel Leisure come “una perla sottovalutata” dell’Italia, Treia è il luogo ideale per chi cerca una fuga dal caos cittadino, per immergersi in un ambiente dove il tempo sembra essersi fermato e in cui la storia si respira ad ogni angolo. Ilaffonda le sue radici in un lontano passato, con un impianto urbanistico che conserva intatto il fascino medievale.