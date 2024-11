Secoloditalia.it - Rita – Milano

(Secoloditalia.it - sabato 2 novembre 2024)Via Angelo Fumagalli, 1 – 20143Tel. 02/8372865 Sito Internet: Tipologia: cocktail bar Prezzi: cocktail 10/13€ Chiusura: Domenica OFFERTA Conferma di voto per questo cocktail bar che ha fatto la storia di. Qui, in un angolo tranquillo dei Navigli, si preparano ottimi cocktail da diversi anni ormai, accompagnandoli con delle poche e selezionate proposte di cucina che puntano più alla qualità che alla quantità. Il menù (disponibile sia su QR Code che cartaceo) propone miscelati classici e originali, con dei must che sono diventati una “firma” del locale, come il Gin Zen da noi assaggiato in cui le note alcoliche ben dosate del gin si mixano con quelle fresche del lime e dello zenzero; il ghiaccio triturato e non a cubetti grandi lo rende ancora più piacevole da gustare.