Mistermovie.it - Mister Movie | Chi sarà il nuovo Signore Oscuro? I possibili antagonisti della terza stagione de “Gli Anelli del Potere”

Leggi tutto su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia. Con la morte di Adar, lade “Glidel” dovrà introdurre unantagonista. Chi prenderà il suo posto? Esploriamo le teorie più accreditate e le implicazioni per il futuroTerra di Mezzo. Glidel: chi prenderà il posto di Adar? La prematura scomparsa di Adar nella secondade “Glidel” ha lasciato un vuoto nel pantheon dei cattivi. Chi prenderà il suo posto e guiderà le forze del male nella lotta per il dominioTerra di Mezzo? Analizziamo i candidati più probabili. 1. Khamûl l’Easterling: un Nazgûl in agguato Khamûl, uno dei Nazgûl più noti nelle opere di Tolkien, potrebbe fare il suo ingresso nella serie.