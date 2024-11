Ilgiorno.it - Gregorio Magno e la lettera della Monaca

(Ilgiorno.it - sabato 2 novembre 2024) Il Museo e Tesoro del Duomo non è solo una straordinaria raccolta di oggetti d’arte sacri, ma è anche prezioso scrigno del sapere che si tramanda nei secoli. È la Biblioteca Capitolare di Monza, un centro culturale di straordinaria importanza sia per la quantità (fissato già negli anni Sessanta dallo studio di Belloni e Ferrari in 253 manoscritti, di cui ben 176 anteriori al 1500) sia per la qualità del materiale che custodisce. La prima testimonianza relativa alla presenza di codici presso la Basilica di San Giovanni Battista è ladel 603 di Papaa Teodolinda, in cui viene menzionato il dono di un evangelario, di cui è tuttavia rimasta solo la celeberrima sovracoperta.