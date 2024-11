Anticipazionitv.it - Grande Fratello 2024: Tommaso Franchi verso il Gran Hermano, ma lui smentisce interesse per Maica?

Leggi tutto su Anticipazionitv.it

, concorrente del, potrebbe presto volare in Spagna per un gemellaggio con il, come annunciato da Alfonso Signorini. Gli autori sperano in una love story traBenedicto, ma il gieffino sembra frenare ogni aspettativa, ammettendo di non provareper la coinquilina spagnola. Sarà davvero così o sta cercando di mascherare il suo coinvolgimento? Nel frattempo, stranamente, ha deciso di chiudere con Maria Vittoria Minghetti.chiude con Mariavittoria Minghetti Dall’inizio dele Mariavittoria Minghetti avevano instaurato una forte attrazione, culminata in un bacio. Tuttavia, la loro storia non ha preso piede, conche ha frenato più volte, dichiarando di sentirsi attratto da lei solo fisicamente.