Ilgiorno.it - Famedio, 13 nuovi iscritti: ci sono Calabresi e Rota, tutti i nomi

(Ilgiorno.it - sabato 2 novembre 2024) Milano – È il giorno dei grandi milanesi da iscrivere al, il Pantheon all’interno del Cimitero Monumentale. Si svolgerà oggi sabato 2 novembre, a partire dalle 11, la cerimonia di scoprimento delle lapidi con le iscrizioni deidei cittadini e delle cittadine illustri, tradizionale appuntamento durante il quale la città rende che hanno reso grande il capoluogo lombardo con la propria opera. L’appuntamento sarà introdotto dal sindaco Giuseppe Sala, dalla presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi e dall’assessora ai Servizi civici Gaia Romani. La Commissione consultiva del Comune per le onoranze alha scelto 13 personalità per la cerimonia odierna. Il nome che salta subito all’occhio è quello di Luigi, il commissario di Polizia ucciso in un attentato terroristico di estrema sinistra nel 1972.