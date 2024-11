Anteprima24.it - Due escursionisti dispersi tra Campitello Matese e Roccamandolfi

Tempo di lettura: < 1 minutoDue37enni della provincia di Napoli risultanotrain Molise: a segnalarlo sono stati i carabinieri di Bojano che hanno subito allertato gli uomini del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas) intervenuti sul posto insieme ai Vigili del Fuoco di Campobasso. I duedopo essere saliti a Monte Miletto da, hanno smarrito il sentiero e hanno chiesto aiuto. Una squadra del Soccorso Alpino è partita a piedi per raggiungere i due ragazzi in difficoltà dopo aver geolocalizzato la loro posizione mediante il sistema SMS locator gestito dalla Centrale GeoresQ del Cnsas. Le attività di soccorso sono tutt’ora in corso. L'articolo Duetraproviene da Anteprima24.it.