Días de los muertos il profondo significato della festa Messicana

Famosa per i suoi colori sgargianti, musica, i fiori e le maschere tradizionali, conosciuta in tutto il mondo la celebrazione del Día de losè sicuramente una delle feste più pittoresche del mondo. La tradizione, infatti, continua ad affascinare e il suoè arrivato anche ai più piccoli grazie al film d’animazione Disney “Coco”. Toccante è la modalità con la quale ci si prepara ad accogliere, solo per una notte, i nostri cari defunti. Particolare importanza ha infatti la preparazione dell‘Ofrenda: l’altare dove vengono poste le foto (come nella tradizione italiana) che fanno da ponte per permettere ai morti di raggiungerci.