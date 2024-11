Oasport.it - Ciclocross, l’Italia apre gli Europei col sorriso: vittoria nel Team Relay!

Si aprono nel migliore dei modi glidiper. La selezione azzurra ha conquistato la medaglia d’oro nel: Federico Ceolin, Mattia Agostinacchio, Lucia Bramati, Giorgia Pellizotti, Francesca Baroni e Filippo Agostinacchio hanno trionfato con il crono di 40’50”, scalzando nel finale la Francia di 11 secondi e la Spagna di 14 secondi. Quarta la Repubblica Ceca a 39”, in una gara da sole quattro Nazionali al via. Sin dai primi metri si vede comepuò puntare al bersaglio grosso. Federico Ceolin rimane bene nelle prime posizioni e prova a fare la differenza nel finale di primo giro, tenendo un po’ di margine utile per Mattia Agostinacchio per chiudere la seconda tornata in testa, resistendo agli attacchi della Spagna.