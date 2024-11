Inter-news.it - Calhanoglu scalda i motori: minuti in Inter-Venezia prima di Napoli e Arsenal

Leggi tutto su Inter-news.it

si appresta a fare il suo ritorno sul campo con la maglia dell’dopo l’infortunio. Convocato per la sfida contro il, giocherà qualche minuto così da essere pronto per i prossimi impegni. RITORNO IN CAMPO – Hakansarà a disposizione di Simone Inzaghi in occasione di, ma non giocherà da titolare la sfida di San Siro. Il tecnico nerazzurro insieme al suo staff hanno scelto un approccio graduale per il rientro del giocatore, puntando a farlo entrare a partita in corso per un breve spezzone, con l’obiettivo di reintegrarlo a pieno ritmo in vista degli impegni cruciali delle prossime settimane, in particolare contro l’in Champions League e ilin Serie A.