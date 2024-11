Oasport.it - Calcio femminile, il Como vince sul campo della Lazio nell’anticipo di Serie A

Ilha sconfitto laper 2-1dell’ottava giornataA di. Le lariane si sono imposte in trasferta grazie a un micidiale uno-due siglato nella seconda parteripresa: Karlernas ha trasformato undi rigore al 73? e Picchi ha firmato il raddoppio al 77?, un minuto dopo che Le Bihan aveva sbagliato il penalty del possibile pareggio per le biancocelesti. In pieno recupero è arrivata la rete di Le Bihan. Ilha così conquistato la terza vittoria stagionale (la seconda di fila), lasciandosi così alle spalle il filotto negativo delle precedenti quattro uscite, dove era incappato in tre sconfitte (Roma, Fiorentina, Inter) e aveva raccolto soltanto un pareggio contro la Sampdoria.